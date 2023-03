ESS France et Aésio Mutuelle dévoilent une note sur le développement de l’ESS dans la filière vélo

Publié le 15 mars 2023

Alors que le Congrès de la Fédération des Usagers de la Bicyclette (FUB) - qui rassemble tous les acteurs du vélo pour débattre et échanger autour de la thématique « Le vélo, incontournable dans l’après tout-voiture » - a débuté ce jeudi 9 mars, ESS France et Aésio Mutuelle profitent de l’occasion pour mettre en lumière le rôle et les perspectives de l’ESS dans la filière du vélo dans une nouvelle note d’opportunité. Les chiffres clés de la filière du vélo en France 22 millions d’usagers du vélo 28% (...)