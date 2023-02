Publié le 20 février 2023

ESS France, Aésio Mutuelle et la CRESS Nouvelle-Aquitaine publient une nouvelle note d’opportunités sur le rôle et le potentiel de développement de l’ESS autour des questions foncières D’après le guide pratique sur l’accès au foncier des acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire, CRESS Centre-Val de Loire de 2022 : « Une foncière est une structure qui a pour vocation l’achat, la rénovation, la location, la mise à bail, l’entretien ainsi que la revente possible des biens. Les foncières permettent à la fois (...)