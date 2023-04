ESS France, le GSEF et ESS Forum international se réjouissent de l’adoption d’une résolution sur l’ESS par l’assemblée générale des Nations Unies

Publié le 24 avril 2023

L’assemblée générale des Nations Unies vient d’adopter le 18 avril 2023 une résolution visant à la reconnaissance internationale de l’économie sociale et solidaire (ESS), considérant que l’ESS peut contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) par l’innovation sociale et inclusive. Cette résolution, qui intervient dans un contexte de reconnaissance croissante des potentialités de l’ESS dans le monde entier, encouragera les Etats membres à promouvoir et mettre en place des (...)