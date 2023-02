Conférence "La fin de vie : prenons le temps d’en parler"

A l’occasion des débats sur la fin de vie, les Semaines sociales de France proposent de prendre le temps d’un après-midi de conférences, de débats et d’ateliers pour mieux comprendre toutes les implications d’une éventuelle modification de la loi actuelle.

"La fin de vie : prenons le temps d’en parler",

samedi 11 mars, de 14h à 17h30

crypte Saint-Honoré d’Eylau, 66 bis avenue Raymond Poincaré, 75016

Nos intervenants aideront à poser en profondeur les divers axes du questionnement puis suivra un temps d’échange en ateliers pour partager interrogations, réflexions et points de vigilance :

D’où vient le débat actuel sur la fin de vie ? Une mise en perspective par Didier Sicard président d’honneur du Comité consultatif national d’éthique et Pierre-Henri Duée, membre du CCNE

La vulnérabilité en question : conférence de Jean-Philippe Pierron, philosophe

Faut-il vraiment changer la loi ? avec Alain Claeys, ancien député, co-auteur de la loi actuelle et Claire Fourcade, médecin, présidente de la Société Française d’Accompagnement et de Soins Palliatifs (SFAP)

Atelier : échange, partage, doutes et questions

Nos interpellations : Isabelle de Gaulmyn, présidente des Semaines sociales de France

Cette proposition se veut ouverte et diffusée au plus grand nombre.

Participation libre sur place, inscription obligatoire