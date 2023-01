Dans un contexte d’insécurité alimentaire grandissante, l’AFD vous invite à la conférence "L’importance des politiques publiques pour la sécurité alimentaire et la nutrition en Afrique" qui permettra d’aborder le rôle et l’impact de politiques et de soutiens publics à l’agriculture pour répondre à ces enjeux tout en préservant la planète.

La pandémie de Covid-19 et ses conséquences socioéconomiques puis la guerre en Ukraine et ses conséquences sur les prix des produits alimentaires et des engrais s’inscrivent dans une dégradation préexistante de la situation alimentaire mondiale. Face à cette augmentation de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, la communauté internationale se mobilise.

09 Février 2023

16H30-19H00 (CET)

Hybride

à l’AFD, Paris

&

en ligne

En français uniquement

La réalisation de l’ODD 2 « Faim zéro » en Afrique nécessitera de répondre aux besoins de financement du secteur agricole et agroalimentaire via du soutien public et des investissements privés. La Déclaration de Maputo de l’Union Africaine engageait en 2003 tous ses états membres dans cette dynamique avec l’objectif d’accroître en cinq ans la part de leur budget national dans le secteur de l’agriculture à hauteur d’au moins 10%. Les banques publiques agricoles et de développement ont par ailleurs un potentiel considérable pour accélérer la transition des systèmes alimentaires, à l’heure où elles représentent près des deux tiers du financement formel mondial de l’agriculture.

Un des enjeux majeurs réside aujourd’hui dans l’accès aux services et le financement du principal secteur privé agricole, à savoir les exploitations agricoles familiales, afin de produire durablement et d’assurer leur viabilité économique dans un contexte de pression accrue sur les ressources naturelles. Le besoin de financement annuel des 70 millions de petits producteurs et d’éleveurs en Afrique sub-saharienne est ainsi estimé 55 milliards de dollars.

Dès lors, des politiques publiques agricoles nationales et régionales sont indispensables pour créer les conditions favorables au développement de filières productives et résilientes et appuyer la mise en place de services financiers et non financiers au bénéfice des exploitations agricoles familiales et des autres acteurs privés mobilisés dans ces filières (TPE et PME agroalimentaires…).

Déroulé

Mot d’introduction

Discours de haut-niveau

Table-ronde 1 : Place et besoins de l’agriculture familiale pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle

Table-ronde 2 : Des politiques publiques pour des systèmes agricoles et alimentaires inclusifs et résilients

Table-ronde 3 : Investir dans les politiques publiques agricoles et de sécurité alimentaire : état des lieux et mobilisation dans un contexte d’aggravation de l’insécurité alimentaire

Clôture

Un cocktail sera organisé à l’issue de la conférence.