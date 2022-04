Conférence "Gouverner en temps de pandémie : faire des produits de santé un bien commun mondial"

Quelles sont les conditions dans lesquelles ont été produits et mis à disposition les outils thérapeutiques de lutte contre le Covid-19 ? Dans quelle mesure ces conditions ont-elles permis ou non la diffusion et l’accès du plus grand nombre à ces produits, et notamment aux vaccins ?

La pandémie Covid-19 est considérée comme LA crise globale de notre époque. Cette pandémie a remis la question de l’innovation et de l’accès équitable aux technologies de santé au niveau national et mondial au centre de toutes les préoccupations.

Le webinaire sera l’occasion de débattre des résultats d’un travail de recherche conduit en 2021 par le Centre d’Economie de l’USPN, sous la direction de Benjamin Coriat, assisté notamment par des collaborateurs de l’ONG Drugs for Neglected Diseases initiative.

Il est apparu clair, au terme de cette recherche, que faire des produits de santé un bien commun mondial requiert un changement majeur dans nos systèmes de production et de diffusion de ces produits, et notamment une autre gouvernance mondiale de la santé publique.

Vous pourrez suivre l’événement au siège de l’AFD ou en ligne.

Quand ? Lundi 16 mai 2022

De 13h00 à 15h00 / Accueil snack à partir de 12h15 sur site

Où ?

En ligne ou à l’AFD à Paris

Intervenants

Docteur Marie-Paule KIENY, virologue, INSERM

Professeur Michel KAZATCHKINE, affilié et directeur de cours, Global Health Center Graduate Institute

Benjamin CORIAT, professeur émérite, économiste, CEPN-USPN

Samba SAW, professeur, Center for Vaccine Development (CVD) Mali

Les personnes sur site seront accueillies dès 12h15 par un snack.