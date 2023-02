Georges Siffredi, Président du Département des Hauts-de-Seine, Dr Alexandra Fourcarde, Conseillère départementale déléguée aux seniors, à l’autonomie et à la santé, Fabrice Gzil, codirecteur de l’Espace éthique Région Ile-de-France vous invitent au colloque « Fin de vie, éthique et société : quels enjeux » qui aura lieu au Pôle Léonard de Vinci à Paris La Défense.

Dans le cadre du débat national sur la fin de vie, le Département des Hauts-de-Seine et l’Espace de réflexion éthique d’Île-de-France ont souhaité organiser une rencontre sur le thème de la fin de vie. Celle-ci est notamment ouverte aux élus et acteurs de santé du territoire.

Loin des polémiques et des opinions tranchées, l’objectif de cette rencontre sera :

de contribuer à éclairer le débat en apportant des informations précises sur l’état du droit français en la matière,

de permettre à chacun de comprendre le sens et l’importance de la culture palliative et de l’accompagnement humain de la fin de la vie,

de s’approprier les enjeux éthiques et philosophiques du débat sur une éventuelle aide à mourir.

Cette rencontre sera aussi l’occasion :

de présenter les missions de l’espace éthique régional auprès des élus, des acteurs et partenaires de la santé et de la solidarité du territoire,

de faire connaître les structures de soins palliatifs et de soutien aux proches endeuillés dans les Hauts-de-Seine,

de réfléchir aux outils qui pourraient être développés sur le territoire, par exemple pour permettre une meilleure appropriation des dispositifs d’anticipation des situations de vulnérabilité (personne de confiance et directives anticipées),

de réfléchir aux conditions concrètes permettant d’accompagner humainement la fin de la vie, notamment dans le contexte du grand âge, et de proposer des ressources au moment du décès, y compris dans le contexte de la perte d’un enfant ou lorsque la mort survient de manière brutale.

Programme :

14h00 - Ouverture du colloque

Georges Siffredi, Président du Département des Hauts-de-Seine

Fabrice Gzil, Professeur de l’EHESP, codirecteur de l’Espace éthique Région Île-de-France

14h15 - Les enjeux éthiques du débat sur la fin de vie

Pr Jean-François Delfraissy, Président du Comité consultatif national d’éthique (CCNE)

14h30 – Première table-ronde : État des lieux : du droit aux pratiques

Benjamin Pitcho, avocat, maître de conférences : « Présentation du cadre légal actuel »

Dr Ségolène Perruchio, médecin, chef du service de soins palliatifs, Centre hospitalier Rives de Seine : « Soins palliatifs : réalités et enjeux du quotidien »

Dr Soulef Zehou, médecin généraliste à Colombes : « La fin de vie à domicile : quelle réalité ? »

Échanges avec le public

15h30 – Deuxième table-ronde : Les enjeux du débat actuel

Alain Claeys, ancien député, membre du CCNE : « L’avis n°139 du Comité consultatif national d’éthique »

Alexis Rayapoullé, médecin de santé publique, CESP/Espace éthique Île-de-France : « Les législations dans les pays autorisant une aide à mourir »

Fabrice Gzil, Professeur de l’EHESP, codirecteur de l’Espace éthique Île-de-France : « Quelques questions philosophiques soulevées par l’aide médicale à mourir »

Echanges avec le public

16h50 – Troisième table-ronde : Mourir aujourd’hui. Quels soutiens ? Quelles solidarités ?

Frédéric Balard, anthropologue, maître de conférences en sociologie à l’Université de Lorraine : « Mourir vieux aujourd’hui en France »

Maria Rojas Regetti, coordinatrice Equipe d’Accompagnement Spécifique - Les petits frères des Pauvres : « Accompagner les personnes confrontées à la mort : le rôle des associations ? »

Jean-Luc Noël, psychologue clinicien : « Le travail psychique du deuil »

Echanges avec le public

17h50 – Conclusion

Dr Alexandra Fourcade, Conseillère départementale déléguée aux seniors, à l’autonomie et à la santé, adjointe au maire de Neuilly-sur-Seine

Rendez-vous jeudi 16 mars à partir de 14h

Pôle Léonard de Vinci

12, Avenue Léonard de Vinci – 92400 Courbevoie