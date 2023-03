Avec les Petits Frères des Pauvres, La Coupe du Monde de Rugby 2023 ira à la rencontre des seniors isolés

Publié le 3 mars 2023

Avant le coup d’envoi du match du Tournoi des Six Nations France-Écosse, la Coupe du Monde de Rugby 2023 et les Petits Frères des Pauvres ont présenté au Stade de France le programme « À la rencontre des seniors isolés » pour permettre à des personnes âgées isolées d’oublier leur solitude et de vivre des moments festifs pendant le tournoi. Parce qu’elle sera un grand moment de convivialité et de partage, la Coupe du Monde de Rugby 2023, qui se tiendra du 8 septembre au 28 octobre prochains, veut être un (...)