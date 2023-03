Accueil et prise en charge des femmes victimes de violences. Lancement de la plateforme Violence Santé Femme

Publié le 8 mars 2023

Annuaire géolocalisé de professionnels de santé formés et volontairement engagés pour une meilleure prise en charge des victimes de violences Après trois ans de construction et identification des professionnels de santé engagés, l’ONG Gynécologie sans Frontières lance la plateforme « Violence Santé Femme ». Annuaire géolocalisé de professionnels de santé volontaires, formés et engagés à la prise en charge médicale (ou médico-psycho-sociale) des femmes victimes de violences (conjugales, intrafamiliales, (...)