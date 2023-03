Publié le 31 mars 2023

Alors que 95% des personnes autistes resteraient sans emploi, Autisme Info Service souhaite une future feuille de route pour la stratégie nationale Autisme, plus ambitieuse en matière d’emploi des personnes handicapées Avec plus de 25 000 usagers directement aidés en 4 ans, à travers son service d’écoute, d’information et d’orientation national dédié à l’autisme, l’association Autisme Info Service sera au mois d’avril l’une des trois structures partenaires de la future Maison de l’autisme souhaitée par (...)