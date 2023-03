Le grand mépris du gouvernement pour la Psychiatrie publique

Publié le 27 mars 2023

Nous indiquions dans notre communiqué commun du 22 novembre 2022 l’état de délabrement avancé de la psychiatrie publique. Après deux journées de grève massivement suivies par les psychiatres d’exercice public, une rencontre a eu lieu avec le Ministre de la Santé et de la Prévention le 23 janvier 2023. Devait débuter ensuite une série de rencontres avec le Ministère visant à établir une véritable démarche de concertation redonnant attractivité à la discipline et des conditions de travail plus favorables aux (...)