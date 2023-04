Accueil dans les crèches et prévention de la maltraitance : Aujourd’hui nous savons !

Publié le 19 avril 2023

L’inspection générale des affaires sociales a publié mardi 11 avril 2023 un rapport accablant sur la qualité et la prévention de la maltraitance dans les crèches : Le système d’accueil collectif ne prend pas suffisamment en compte l’intérêt supérieur de l’enfant et il ne garantit ni qualité de vie au travail, ni qualité du travail des professionnelles de la petite enfance. Les témoignages et verbatim sont parfois insupportables. Ils doivent nous conduire collectivement à instruire les recommandations du (...)