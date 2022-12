25e édition du salon des seniors

Un salon pour oser : prendre soin de soi, entreprendre, aimer…

La prochaine édition du Salon des Seniors se tiendra du mercredi 22 mars au samedi 25 mars 2023, à Paris, Porte de Versailles – hall 2.2. Quatre jours pour oser s’informer, se divertir et se faire plaisir !

Le Salon des Seniors se déroule au printemps, une période clé de renouveau et de renaissance. C’est le moment, pour se ressourcer, retrouver de l’énergie en pratiquant un sport (espace sport), en apprenant à cuisiner et en goûtant des recettes saines (atelier cuisine), en prenant soin de sa beauté extérieure ou de son bien-être intérieur en pratiquant le yoga et la sophrologie (espace zen et beauté), en découvrant des expositions dans sa ville, en préparant un voyage lointain ou une randonnée, en s’appropriant les nouvelles technologies (espace numérique) …

Depuis 25 ans, le Salon des Seniors accompagne les seniors dans tous les aspects de leur nouvelle vie. Toutes les générations seniors, du jeune retraité au senior actif, viennent découvrir les nouveautés, faire le plein d’idées, trouver les informations utiles à leurs projets et rencontrer les meilleurs experts.

En 2023, un message fort leur est adressé : osez ! Avec la conférence de Frédérique Cintrat le samedi 25 mars : « Ré-entreprendre sa vie après 50 ans parce que l’ambition - des femmes aussi - n’a pas d’âge », mais aussi oser : « Écrire et publier un premier roman après 50 ans », une conférence le mercredi 22 mars, et enfin oser : « les relations amoureuses après 50 ans », une conférence animée par Hélène Frébault et le site de rencontres Disons Demain.

RANDONNÉE AVEC COMME DESTINATION LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE PARIS EN RECONSTRUCTION

Dans une ambiance sportive et détendue, cette randonnée d’environ 6 km, en partenariat avec la Fédération française de randonnée, aura le salon comme point de départ, pour se terminer sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Tout au long du parcours, la randonnée sera commentée par un historien sportif.

ZOOM SUR 3 NOUVEAUX ESPACES

L’espace Zen & Beauté : C’est un espace pour prendre soin de sa beauté intérieure et extérieure. Les visiteurs peuvent s’initier au maquillage en assistant aux démonstrations et ateliers pour apprendre à faire un maquillage naturel ou de soirée, unifier son teint, mais aussi faire le point sur sa routine beauté et découvrir de nouveaux soins adaptés à son type de peau. L’espace zen favorise le bien-être dans sa globalité et permet de rayonner avec des ateliers yoga et sophrologie, animés par des professionnels du bien-être.

L’espace numérique : Il s’agit également d’un espace ouvert où seront présentes des entreprises et des associations qui ont pour vocation d’aider à une meilleure utilisation des outils informatiques. C’est un espace accessible à tous niveaux : débutant, intermédiaire ou expert. Des rendez-vous individuels sont organisés pour trouver une solution rapidement. De nombreux ateliers sont organisés pour s’initier à Internet, aux outils numériques en toute sécurité, réseaux sociaux, fakes news, et obtenir toutes les clés pour mieux appréhender ces technologies.

L’espace Sport : pour rester en bonne santé, améliorer sa condition physique, diminuer le stress ou encore perdre du poids. Les fédérations sportives seront présentes, et vont encadrer les visiteurs avec des professionnels : tennis, bowling, tennis de table, gym douce…

Dates : du mercredi 22 au samedi 25 mars 2023

Horaires : tous les jours de 10h00 à 18h00

Lieu : Paris, Porte de Versailles – hall 2.2