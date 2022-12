Webinaire UDES - Groupe Apicil "Handicap au travail : bonnes pratiques, outils et accompagnement pour les employeurs engagés de l’ESS"

L’UDES et le Groupe Apicil, avec la participation de l’Agefiph, vous proposent de revenir sur les fondamentaux et les conditions à remplir pour être un employeur engagé dans la défense de la diversité et de l’égalité des chances.

L’emploi des personnes en situation de handicap répond à des obligations légales, mais surtout à un engagement sociétal portés par les branches professionnelles et les entreprises de l’économie sociale et solidaire. Quelles sont les bonnes pratiques en termes de recrutement et d’intégration d’un travailleur en situation de handicap ? Comment prévenir les risques professionnels et maintenir dans l’emploi un salarié en situation de handicap ?

Participez au webinaire le mardi 24 janvier 2023 de 14h00 à 15h30

Au programme

Restitution des résultats de l’enquête sur les pratiques des employeurs de l’ESS en matière de handicap

Réglementation et bonnes pratiques : présentation du guide de l’UDES

Comment être accompagné par l’Agefiph ?

Témoignages et échanges de pratiques d’employeurs de l’ESS

Le programme détaillé vous sera adressé prochainement.