Université des Savoirs Associatifs "Une histoire des libertés associatives et de leurs répressions de 1791 à nos jours"

Jeudi 17 novembre 2022

Heure : accueil à partir de 16h15 - début 16h30

Lieu : le Carrefour des associations parisiennes (CAP) au 181 Av. Daumesnil, 75012 Paris (ancienne gare de Reuilly) - un lien visio est aussi proposé pour l’inscription

Cette séance de notre "Université des Savoirs associatifs" sera autour de l’ouvrage Une histoire des libertés associatives de JB Jobard publié par les éditions Charles Léopold Mayer.

Le sujet de l’ouvrage : Résumer plus de deux siècles d’actions associatives depuis la révolution de 1789 jusqu’aujourd’hui. Le but de ce long (mais synthétique !) détour historique ? Comprendre la situation actuelle et plus particulièrement les raisons pour lesquelles celle-ci est marquée par un processus de restriction des libertés associatives… Et pouvoir dégager (avec cette compréhension) des éléments permettant d’envisager un autre scénario que celui de l’affaiblissement inéluctable des associations citoyennes.

Les discutant.e.s : Julien Talpin (chercheur en sciences sociales au CNRS/CERAPS) avec 2 à 3 personnes d’organisations ou collectivité qui viendront partager en quoi ce texte fait écho à leurs propres pratiques associatives et recherches.

Le principe de nos Universités des savoirs assos : proposer des rencontres régulières, gratuites, autour de l’actualité bibliographique d’ouvrages traitant de l’évolution du monde associatif. Un format d’environ 2h avec : 1/ introduction et contextualisation, 2/ présentation par l’auteur.e du propos développé dans son livre, 3/ puis un temps d’échange avec 2 ou 3 discutant.e.s (responsables associatifs exposant la manière dont ce propos fait écho à leurs propres pratiques et réflexions) et enfin 4/ un temps d’échange avec les participants