"Tous Héros" : Le journaliste sportif Yoann Riou à l’affiche de la web-série d’Harmonie Mutuelle, animée par Théo Curin

Publié le 2 mars 2023

Dans l’un des 4 épisodes de la saison 5 de « Tous Héros », Yoann Riou a accepté de relever le défi de participer au semi-marathon de Paris, le 5 mars prochain, aux côtés d’Alexandre Allain, un jeune atteint d’une mucoviscidose et double-greffé des poumons. Après 4 années de succès et plus de 20 millions de vues, la web-série « Tous Héros » proposée par Harmonie Mutuelle revient avec 4 nouveaux épisodes afin de mettre en avant les valeurs du sport, à la fois vecteur de santé, de solidarité, d’inclusion, de (...)