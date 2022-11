Table ronde en ligne « Risques psychosociaux : les dirigeants d’entreprise, des acteurs majeurs »

Retrouvez-nous le 6 décembre à 11h

La rédaction de la revue Travail & Sécurité vous convie à une nouvelle table ronde en ligne sur le thème « Risques psychosociaux : les dirigeants d’entreprise, des acteurs majeurs ».

Elle réunira experts INRS et Carsat, ainsi que des témoins d’entreprises qui débattront des sujets suivants : En quoi les chefs d’entreprise sont des acteurs incontournables pour lancer une démarche de prévention des RPS ? Comment doivent-ils initier une action, et qui y associer ? Où peuvent-ils trouver de l’accompagnement ? Ce rendez-vous sera l’occasion de présenter des retours d’expériences du terrain et de répondre à vos questions.