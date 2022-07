Sur la plage, restons vigilant !

Vous rêvez comme des millions de français de profiter de la plage cet été ? Pour assurer votre sécurité, les bénévoles de la SNSM sont mobilisés.

Nos conseils pour profiter de la plage en toute sérénité

On reste attentifs à ses enfants : en 2021, les nageurs sauveteurs de la SNSM ont effectué 1 500 recherches d’enfants perdus sur les plages qu’ils surveillaient.

Gare aux courants de baïne : les baïnes, ce sont ces trous d’eau qui se forment près des plages et qui peuvent, en se vidant, vous emporter au large.

Attention à l’hydrocution : elle peut arriver en cas de brusque changement de température, par exemple lorsque l’on saute brutalement dans l’eau après une longue exposition au soleil.

On se renseigne sur les marées : elles peuvent venir de tous côtés, vous contourner et vous isoler sur un banc de sable.

En cas d’accident, de malaise ou lorsqu’une personne est prise par le courant, les Sauveteurs en Mer doivent intervenir le plus rapidement et le plus efficacement possible.

Tout au long de l’année, la SNSM assure la formation de ses bénévoles aux premiers secours et aux gestes qui sauvent. Alors pour rester performants et sauver toujours plus de vie, les Sauveteurs en Mer comptent sur votre générosité !

50 € financent en partie l’achat d’un casque de protection, 17 € après réduction fiscale

100 € contribuent à financer la formation d’un nageur sauveteur, 34 € après réduction fiscale

180 € contribuent au renouvellement de la flotte de sauvetage, 61,20 € après réduction fiscale

Votre générosité est déterminante.

Donnez à la SNSM pour nous aider à sauver plus de vies.