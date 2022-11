Les Sauveteurs en Mer ont une nouvelle fois assuré !

Avec près de 3 000 personnes secourues sur les plages cet été, plus de 1 000 enfants égarés puis retrouvés et plus de 15 000 personnes soignées dans les postes de secours, les Sauveteurs en Mer ont une nouvelle fois montré à quel point leur présence auprès de tous les vacanciers est indispensable.

C’est la rentrée. S’ils quitteront bientôt leur tenue orange pour reprendre leur travail ou leurs études, ils continueront dans les mois à venir à maintenir leurs compétences dans nos 33 centres de formation de la SNSM. Ils y croiseront les futurs nageurs sauveteurs, qui devront de leur côté suivre 300 heures d’enseignements afin d’acquérir les 6 qualifications nécessaires pour assurer la sécurité des plages.

Ces formations ont un coût.

Pour faire fonctionner nos centres de formation tout au long de l’année, accueillir les nouveaux venus, nous doter de matériel de sécurité essentiel, nous comptons sur votre générosité.

Grâce à vous, nous pourrons former les Sauveteurs en Mer qui seront, l’été prochain, toujours à vos côtés quand vous aurez besoin d’eux.

50 € financent en partie l’achat d’un casque de protection

100 € contribuent à financer la formation d’un nageur sauveteur

180 € participent au renouvellement de la flotte de sauvetage