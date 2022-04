Sur Linux, les problèmes de sécurité sont résolus plus rapidement

Et c’est l’équipe de Google, Project Zero, qui le dit. Leurs analyses le prouvent : sur Linux, les failles de sécurité sont corrigées plus rapidement que sur Apple, Google et Microsoft.

ous vous posez peut-être la question : Linux est-il moins sûr que les systèmes propriétaires ? Ou alors, cette vous paraît absurde. Vous avez raison.

Et des données le prouvent. L’équipe de recherche en sécurité de Google, Project Zero, a récemment démontré que les développeurs de Linux sont ceux qui corrigent les failles de sécurité le plus rapidement.

Plus rapidement que n’importe qui d’autre... y compris Google donc.