Webinaire "Quitter les GAFAM pour un service de cloud solidaire et respectueux"

Comment et pourquoi quitter les « grands du web », trouver une solution de remplacement éthiques, solidaires pour stocker, échanger, monter des projets.

Venez découvrir et échanger autour d’un cloud solidaire et respectueux à destination des particuliers et petites structures.

S’interroger sur son désengagement de services d’entreprises prédatrices de données personnelles.

Présentation de Solinuage, une offre de services cloud, basée sur des logiciels libres, une approche sobre du numérique et une relation humaine de proximité.

Format webinaire

Le 18 novembre 2022, de 09h30 à 10h30

Le lien vous sera fourni ultérieurement par mail.