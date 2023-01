Sortie du premier rapport de l’observatoire citoyen de la marchandisation des associations

« L’association marchandisée », titre le premier rapport de l’Observatoire citoyen de la marchandisation des associations (OCMA). Cet observatoire, impulsé par le Collectif des associations citoyennes, porté par une quinzaine d’associations et de réseaux et une dizaine de chercheuses/chercheurs, a été créé le 11 septembre dernier.

Son premier rapport vise à étayer un constat : les associations sont de plus en plus poussées vers le marché.

Appels d’offre, appels à projet, brident l’initiative associative. L’arrivée depuis les années 2010 de la notion d’investissement à impact social transforme l’association en produit d’investissement financier.

L’entrée dans l’économie sociale et solidaire des entrepreneurs sociaux détourne cette économie de sa capacité à porter une critique du système économique néolibérale, à sortir d’un modèle de croissance qui nous met en péril face aux enjeux écologiques et sociaux.

Au-delà de ce constat, la volonté de l’observatoire est de pousser plus loin son décryptage en ouvrant un espace de croisement entre acteurs associatifs et chercheurs/chercheuses pour penser la place des initiatives citoyennes et renforcer leur capacité à proposer des alternatives, dans ce contexte.

Nous vous invitons à la présentation de ce premier rapport le vendredi 17 février 2023 à 11h dans les locaux de Peuple et Culture au 108 rue Saint-Maur, Paris 11 – bâtiment C.