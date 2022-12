Service civique dans les services publics : des bonnes pratiques à partager sans modération !

Éducation Nationale, Pôle emploi, préfecture, Hôpitaux… les services publics sont nombreux à accueillir des jeunes en Service Civique. Cette dynamique n’a pas été simple au départ et a suscité de nombreux débats. Les services publics ont même fait l’objet de vives critiques sur la qualité des missions et de l’accompagnement qu’ils proposaient aux jeunes. Des acteurs de la société civile ont voulu enquêter et nous montrent aujourd’hui une autre facette du Service Civique dans les services publics !

Unis-Cité a ainsi initié une « Enquête sur le Service Civique dans les services publics : état des lieux et bonnes pratiques » (parue en octobre 2021) – avec le soutien de l’Agence du Service Civique (ASC) – élaborée par une équipe d’enquêteurs dont Jean-François Serres, fondateur de Monalisa et co-rapporteur de l’étude de 2017 du CESE sur le service civique – et dirigée par un Comité éditorial composé de personnalités diverses de la société civile, du monde syndical et de la haute fonction publique, toutes convaincues de la pertinence et de l’utilité sociale du Service Civique et de la nécessité de le rendre accessibles à tous.