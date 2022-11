PiLi, webradio, développez un esprit critique

L’éducation aux médias et à l’information s’inscrit dans le réseau d’éducation citoyenne en visant plus particulièrement le développement de l’esprit critique.

Le REMI (Réseau d’Education aux médias et à l’information) comporte l’ensemble des acteurs : les classes participantes, les partenaires, les Associations Départementales OCCE, les membres de l’OCCE qui s’engagent dans l’EMI.

Nous proposons un projet cadré par une Charte.

PiLi, une action d’EMI par la radio

Cette nouvelle action nationale a pour support le média radio ; nous avons décidé de créer une webradio (radio en ligne) qui porte le nom de PiLi - Par Ici Les Idées.

Elle a pour but de faire vivre aux enfants et aux adolescents une pratique citoyenne des médias en favorisant un apprentissage coopératif aux, par et avec les médias et l’information grâce au support de la webradio grâce :

aux rencontres avec des professionnels de l’information et aux collaborations avec des structures Médias,

à la découverte des différents supports médiatiques et informationnels,

à la pratique du média Webradio.

Les prémices de PiLi ont vu le jour durant le confinement de mars 2020.

Cette période a permis d’en tester sa pertinence, l’organisation technique, de penser les contenus ainsi que les modalités de diffusion…