Unis-Cité et l’AND-SC2S ont le plaisir de vous convier à la table-ronde

"Avec le Service Civique, répondre aux défis des communes par la jeunesse en action

Bonnes pratiques pour les communes"

Le 23 novembre, de 13h30 à 14h15

Dans le cadre du Salon des Maires et des Collectivités Locales,

au sein de l’espace Atmosphère Modes de Vie

Loisirs et Solidarité, Pavillon 2

Vous êtes élu local ou fonctionnaire territorial et vous souhaitez mettre en place une politique d’accueil de jeunes en Service Civique ?

Unis-Cité – association pionnière et experte du dispositif, vous présentera les recommandations issues de son étude sur le Service Civique dans les services publics.

L’AND-SC2S illustrera le sujet avec la présentation d’un cas concret de Service Civique auprès des seniors, via une structure d’accueil d’un Centre Communal d’Action Sociale.

Avec la participation de :

Marie Trellu Kane – Présidente Fondatrice d’Unis-Cité et de l’AND-SC2S

Hélène Noblecourt – Directrice Générale d’Unis-Cité

Constance Devillers – Déléguée Générale de l’AND-SC2S

Un représentant de la gouvernance de l’Agence du Service Civique

Un représentant d’un Centre Communal d’Action Sociale

Vincent Claeys – Ancien volontaire en Service Civique Solidarité Seniors

