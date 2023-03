Publié le 16 mars 2023

Stimulus, cabinet de référence en matière de santé psychologique au travail et de prévention des risques psycho-sociaux, dévoile le bilan 2022 de son programme d’assistance aux employé.es, Stimulus Care Services. Le nombre d’entretiens organisés via le service d’écoute et de soutien psychologique a enregistré en 2022 un retour à la normale (22 210 entretiens réalisés sur l’année), après deux années marquées par une forte hausse du nombre de prises de contact (jusqu’à 41 000 en 2021) en raison des impacts (...)