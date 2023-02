Du 23 février au 1er mars 2023 : rendez-vous au Rou’antinuke festival : une semaine de mobilisations pour lutter contre la relance du nucléaire

Depuis le 27 octobre 2022, a lieu le Débat Public National sur la relance du nucléaire et la construction de 3 paires de réacteurs de type EPR2, dont la première paire serait installée sur le site nucléaire de Penly.

Le 27 février sera le jour de clôture de ce débat public, à cette occasion, une coalition d’organisations normandes et nationales organisent une semaine de mobilisations à Rouen du 23 février au 1er mars 2023.

Ce festival repose sur deux grands objectifs : sensibiliser la population de Rouen et des environs sur les projets de construction de nouveaux réacteurs sur le site de Penly, et médiatiser les enjeux environnementaux, énergétiques et économiques représentés par le projet de relance du nucléaire au niveau de la région Normandie et du territoire français.

Programme de la semaine :

Jeudi 23 février : Projection débat du film "We the power" : Un évènement organisé par les associations Effet de Serre toi même et Cinergie

Rendez-vous à La Halle aux toiles, à partir de 19H00

Vendredi 24 février : Conférence sur la sobriété énergétique : une conférence assurée par Paulo-Serge Lopes, président de l’association Virage Énergie.

Rendez-vous à la salle municipale Michelle Ostermeyer (11 Av. Pasteur), à partir de 19H00

Samedi 25 février : Formation "Comment répondre à son cousin jancoviciste" ? : Sous la forme d’un théâtre forum, cette formation assurée par le Réseau "Sortir du nucléaire" a pour ambition d’offrir quelques billes pratiques afin de développer un argumentaire capable de répondre aux défenseurs du nucléaire.

Rendez-vous à LA BASE Rouen, 24 Boulevard de la Marne, de 14H30 à 17H30

Samedi 25 février : Étape rouennaise de la tournée "Réveiller les esprits antinucléaires" : projection-débat autour du film "Notre terre mourra proprement", un documentaire sur l’histoire des luttes contre les projets d’enfouissement de déchets nucléaires, par le Comité Centrales.

Rendez-vous à la salle municipale Michelle Ostermeyer (11 Av. Pasteur), à partir de 19H00

Lundi 27 février : Séminaire de clôture du Débat Public National sur la relance du nucléaire : pour un ensemble de raisons, la CNDP (commission nationale du débat public) a choisi d’annuler les deux dernières séances du débat. Suite à ces récents changements de programme nous sommes en train d’adapter nos plans de mobilisations pour la journée du lundi. Une soirée spectacle sur le thème des déchets nucléaires et en cours de préparation

Mardi 28 février : lutte écoféministe et antinucléaire : Table ronde regroupant différentes intervenantes issues du monde militant, féministe et littéraire qui exploreront les raisons pour lesquelles la lutte antinucléaire s’intègre dans la mobilisation contre un système antiécologique, oppressif et patriarcal

Rendez-vous au Diable au corps, 100 rue Saint Hilaire, à partir de 19H

Mercredi 1er mars : soirée débat avec des élu·es locaux, régionaux et nationaux : Un panel d’élu·es débattront du projet de construction de nouveaux réacteurs à Penly, et des impacts que le projet de relance du nucléaire représente pour le territoire normand

Rendez-vous à La Halle aux toiles à partir de 19H

Nous espérons que ces différents évènements permettront de rappeler que le nucléaire est une source d’énergie trop lente, trop chère à construire, responsable d’importantes pollutions impactant la biodiversité, inadaptée face à la hausse des températures et l’élévation du niveau de la mer : il est crucial de mettre en place dès à présent des solutions facilement et financièrement accessibles face à l’urgence climatique.