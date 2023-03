Partage de la valeur : le projet de loi doit s’adapter à l’ESS

Publié le 30 mars 2023

Partage de la valeur : L’UDES souhaite que le projet de loi s’adapte aux spécificités de l’économie sociale et solidaire L’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire représentante d’un modèle d’entrepreneuriat singulier centré sur la création de valeur économique et sociale, propose plusieurs solutions contribuant à favoriser le partage de la valeur dans le cadre de l’Accord national interprofessionnel (ANI) récemment signé par les partenaires sociaux et prochainement transposé dans la loi. (...)