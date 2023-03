Nucléaire : La sûreté, un enjeu clé pour l’acceptabilité sociale​

Plan national de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations : Associer tous les acteurs pour faire reculer le fléau des discriminations

La lutte contre le racisme et contre les discriminations est un combat mené depuis des décennies par la CFDT qui met au cœur de son combat syndical l’égalité et la solidarité. Malgré les lois et les...