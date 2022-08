Ne travailler qu’avec des logiciels libres au quotidien : on a testé. Pourquoi ne les utilise-t-on pas plus ?

Les plus à l’aise avec les outils informatiques ont certainement eu un petit sourire en voyant le titre de cet article. Si l’existence des logiciels libres nous est connue, passer le cap et donc abandonner des écosystèmes propriétaire avec lesquels nous nous débrouillons au quotidien, c’est encore autre chose.

Pour répondre objectivement à la question : "le logiciel libre peut-il nous accompagner au quotidien ?", nous devions tester ces solutions, dans le cadre privé et professionnel. C’est ce que nous avons fait.

Le numérique partout

C’est incontestable, la société se numérise à tous les niveaux, administrations publiques, banques, etc. La fracture numérique est une réalité dans notre pays. S’équiper peut aussi représenter un certain coût pour le secteur associatif, petites entreprises, écoles, et.