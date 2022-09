Webinaire "Outils et espaces numériques adaptés et sécurisés pour les associations féministes"

Le jeudi 6 octobre 2022, le troisième webinaire du cycle dédié aux cyberviolences sexistes et sexuelles portera sur les outils et espaces numériques adaptés et sécurisés pour les associations féministes.

Les associations utilisent au quotidien les outils numériques pour s’organiser collectivement, communiquer en interne, conserver des informations personnelles et éventuellement échanger avec des femmes victimes de violences. De plus, cet usage s’est accru durant la période de crise sanitaire.

Les deux intervenant·es, spécialistes en cybersécurité et protection de la vie privée, apporteront des éléments de cadrage en matière de sécurisation de ces outils et espaces numériques : comment fonctionne un réseau ? à quoi faire attention lorsqu’on se connecte à Internet ? quels sont les enjeux à connaître pour sauvegarder des données ?

Il s’agira également d’avoir un temps d’échanges entre associations spécialisées sur l’égalité femmes-hommes et/ou la lutte contre les violences sexistes et sexuelles afin de partager des bonnes pratiques à ce sujet et faire remonter les problématiques rencontrées pour dresser un état des lieux des besoins de ces structures.

Les Intervenant·es

Natalia Calderón Beltrán, Docteure en Sciences de l’information et de la communication, Natalia est chercheuse et formatrice à la coopérative La Boussole. Elle s’intéresse à la protection de la vie privée en ligne, à l’éducation populaire et aux pratiques écologiques de l’informatique. Elle est en charge du projet Gao & Blaze, jeu et recherche sur la protection des données personnelles sur téléphone portable (gaoandblaze.org).

Raphaël Vinot a travaillé une dizaine d’années dans un CERT au Luxembourg (équivalent de l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information en France) où il était en charge de répondre à des incidents de sécurité ciblant des entreprises privées. Il a également animé des formations auprès de l’association Femmes en détresse (Luxembourg) sur l’utilisation des outils numériques dans le contexte de leurs activités.

> Ce webinaire est exclusivement à destination des associations membres du Centre Hubertine Auclert <