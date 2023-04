NON à la dissolution des Soulèvements de la Terre

Publié le 4 avril 2023

Alors que nombre d’observateur·rices (membres de la LDH, journalistes ou secouristes) ont pointé le caractère totalement disproportionné et indiscriminé des opérations policières lors de la manifestation de Sainte-Soline contre les méga-bassines, le ministre Darmanin annonce son intention de dissoudre le collectif Les Soulèvements de la Terre. Après avoir qualifié les opposant·es aux bassines, et plus largement les militant·es écologistes, « d’éco-terroristes », Darmanin fait un pas de plus dans la (...)