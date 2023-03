Plus de 100 collaborateurs de la Macif vont planter une micro-forêt sur leur campus

Publié le 20 mars 2023

A l’initiative de la Macif et d’Ofi Invest Real Estate SAS, ce 20 mars, plus de 100 collaborateurs se rendront volontaires et participeront à la plantation d’une micro-forêt de 1 000 m² sur leur campus à Niort. En tant qu’acteurs engagés dans la préservation du climat et la sauvegarde de la biodiversité, Ofi Invest Real Estate et Macif ont décidé de lancer leur première micro-forêt sur le campus Macif à Niort, en partenariat avec Alvéoles en Ville et Urban Forests. Cette initiative s’inscrit dans le (...)