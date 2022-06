Militaires : se relever des blessures psychiques et physiques

D’après le ministère des Armées, un peu plus de 35 000 militaires sont déployés hors du pays, dont 13 000 sur le territoire national et plus de 6 000 en opérations extérieures. Après une guerre ou un conflit, un accompagnement devient nécessaire en soutien aux hommes et femmes blessés psychologiquement ou physiquement.

Apporter un soutien moral et matériel

La guerre peut laisser de nombreuses séquelles. Quand certains soldats reviennent de leur mission indemnes, d’autres rentrent avec des blessures physiques et / ou psychiques. Pour venir en aide à ces hommes et femmes blessés, l’association UBFT (Union des Blessés de la Face et de la Tête) connue également sous le nom de Gueules Cassées, apporte un soutien comme l’explique Olivier Roussel, le directeur général : "Il y a 100 ans de cela, l’association a été créée immédiatement à la fin de la première guerre mondiale pour apporter un soutien moral et matériel à ces grands mutilés qui avaient des visages totalement déstructurés. Malheureusement, ces militaires n’étaient pas pris en charge par le code des pensions militaires d’invalidité puisque l’État considérait que ces hommes avaient leur bras et leurs jambes et qu’ils étaient aptes pour retourner au travail".