Grande collecte nationale de protections périodiques chez E.Leclerc !

Faire un don de protections !

Le 27 et le 28 mai, grande collecte nationale de protections périodiques !

En partenariat avec E.Leclerc, les Banques Alimentaires et Règles Élémentaires, retrouvez les points de collectes les plus proches sur notre carte interactive.

Où donner ?

Vous souhaitez faire un don de protections périodiques ? Notre carte interactive vous renseigne sur tous les points de collecte autour de vous ! Vous pouvez utiliser la barre de recherche pour trouver la boîte à dons la plus proche de vous : changer les règles devient un jeu d’enfant ;)

Avant de vous déplacer, pensez à consulter la liste des produits acceptés et à vérifier la date de validité des protections que vous souhaitez donner.