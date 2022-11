Mécénat de compétences : quand les entreprises tendent la main aux entrepreneurs

« L’engagement des entreprises à nos côtés, sur le long terme, nous en mesurons pleinement la valeur. Depuis la création des Déterminés en 2015, nous avons accompagné plus de 600 entrepreneurs. Cette année, nous avons déjà reçu 1 500 candidatures pour les 250 places que nous offrons, c’est énorme. Ces chiffres prouvent que le mécénat de compétences répond à un vrai besoin »

constate Moussa Camara, Président fondateur de l’association Les Déterminés.

Parmi les premières entreprises à s’être ralliées à son projet, on retrouve notamment le groupe d’audit et de conseil Mazars. Ce partenariat se matérialise par une aide financière et la mise à disposition de locaux et facilités partout en France... mais pas seulement.

« Nous souhaitons partager un maximum de ressources avec les entrepreneurs, à commencer par les expertises et connaissances de nos collaborateurs. Structurer un business plan, réaliser une étude de marché, protéger une marque, comprendre la législation et la fiscalité, gérer une comptabilité, bâtir un plan de marketing et de communication, préparer un pitch... Voici quelques exemples de thématiques sur lesquelles nous sommes en mesure d’intervenir »

indique Olivier Lenel, Directeur général de Mazars en France.

Favoriser la rencontre de deux mondes

Les collaborateurs de Mazars impliqués auprès des Déterminés apportent donc un soutien ponctuel ou régulier aux entrepreneurs en fonction de leurs besoins, quel que soit le degré d’avancement du projet entrepreneurial. Les bénéfices de ce dispositif sont loin d’être unilatéraux, preuve en est le retour des auditeurs et consultants, qui déclarent sortir grandis de cette expérience. « Au contact des porteurs de projet, nos collaborateurs se confrontent à des problématiques variées, très concrètes, et améliorent ainsi leur compréhension des défis rencontrés par les entreprises. Ils sont par ailleurs amenés à interagir avec des personnes dont les profils sont très différents des leurs, que ce soit en termes de parcours personnel ou professionnel - nos équipes étant majoritairement issues de grandes écoles. On peut réellement parler de relation donnant-donnant : elle ouvre les horizons, développe la capacité à trouver des solutions innovantes et renforce bien entendu l’esprit d’équipe. Cette collaboration est extrêmement enrichissante pour tout le monde », s’enthousiasme Olivier Lenel.