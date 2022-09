Colloque "Travail de plateforme et usages de la protection sociale"

Usages de la protection sociale, diversité des modèles d’affaires et des statuts des travailleurs, discriminations... La Dares et la Drees organisent, le 4 octobre prochain à Paris un colloque ouvert à tous et toutes pour discuter de ces enjeux.

Diversité des modèles d’affaires des plateformes et des statuts des travailleurs

Philippe Askenazy, (économiste – CNRS et École normale supérieure)

Odile Chagny (économiste – Institut de recherches économiques et sociales)

Yannick Fondeur (socio-économiste – Conservatoire national des arts et métiers)

Corinne Vercher Chaptal (sciences de gestion – Université Sorbonne Paris Cité).

Usage et recomposition(s) de la protection sociale

Isabelle Vacarie (juriste – Université de Nanterre)

Flora Bajard (sociologue – CNRS et Université Aix-Marseille)

Hélène Bussy-Socrate (management et théorie des organisations – Paris School of Business)

Isabelle Daugareilh (juriste – CNRS et Université de Bordeaux)

Josepha Dirringer (juriste – Université de Rennes 1)

Maya Leclercq (sociologue – Sociotopie).

Travail de plateforme et discriminations

Guénolé Marchadour (sociologue – Cnam)

Philippe Besse (mathématicien – Université de Toulouse, Institut national des sciences appliquées)

Dylan Glover (économiste – Institut européen d’administration des affaires)

Stéphane Le Lay (sociologue – Institut de psychodynamique du travail)

Fabien Lemozy (sociologue – Institut de psychodynamique du travail).

Mesure du travail de plateforme

Sylvie Célérier (socio-économiste – Université de Lille)

Marion Plault (sociologue – Université de Grenoble-Alpes)

Nathan Rémila (statisticien – Institut national de la statistique et des études économiques)

Marine Snape (sociologue – École normale supérieure)

Marie Trespeuch (sociologue – Université Paris Sorbonne).

Travail de plateforme et usages de la protection sociale

Mardi 4 octobre 2022 de 9h à 17h30

Salle de conférence Pierre Laroque

14, avenue Duquesne 75007 Paris