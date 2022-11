Le Secours Catholique, avec d’autres associations (1), publie un Manifeste pour une inclusion financière universelle. Après la notion d’inclusion bancaire, qu’apporte celle de l’inclusion financière ? Quels sont les problèmes rencontrés auprès des banques par les publics en difficulté ? Autant de questions posées à Geneviève Colas, responsable de l’Accès aux moyens de paiement et l’Inclusion Bancaire au Secours Catholique.

Le Secours Catholique, avec d’autres associations, publie un manifeste sur l’inclusion financière. Qu’est-ce que l’inclusion financière ?

L’inclusion financière prend en compte l’inclusion bancaire (le droit au compte) et l’accès aux moyens de paiements. Sans l’un et l’autre, de nombreux droits sont bafoués. Il est aujourd’hui difficile de vivre sans services bancaires. Un compte en banque est nécessaire pour trouver un emploi, percevoir un salaire, des allocations, des remboursements de santé, s’abonner à des services de téléphone, régler ses factures, etc.