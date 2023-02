Madagascar : Médecins du Monde se mobilise et évalue les dégâts après le passage du cyclone Freddy

Publié le 28 février 2023

Le cyclone tropical intense Freddy a touché Madagascar dans la soirée du 21 février. Bien que la tempête se soit affaiblie après son passage au nord de la Réunion et de l’île Maurice, un premier bilan provisoire fait état de 4 décès et 16 600 personnes sinistrées. Les équipes de Médecins du Monde s’étaient préparées et ont déployé des cliniques mobiles sur place. Des maisons décoiffées et des vagues de 8 mètres de haut. Ce sont des rafales atteignant jusqu’à 180 km/h qui ont touché de plein fouet le district de (...)