Les Agriculteurs défendent l’avenir de leurs Coopératives de Proximité

Les agriculteurs ont participé massivement à la Grande Consultation sur les Cuma lancée à l’automne 2021. Découvrez leurs propositions pour l’avenir de l’agriculture dans nos territoires.

11 700 Agriculteurs ont répondu à la consultation nationale des CUMA

Aujourd’hui en France, un agriculteur sur deux adhère à une Cuma. Véritable étendard du paysage agricole français, la Fédération Nationale des Cuma (FNCUMA) s’emploie à représenter, accompagner, et défendre près de 200 000 agriculteurs français. Afin de connaître et répondre au mieux aux attentes de ces derniers et plus largement du monde agricole, la FNCUMA a lancé le 21 septembre dernier une grande consultation. Sur la base de cette question unique et essentielle « Comment les Cuma peuvent-elles vous aider à mettre en œuvre l’agriculture de demain ? », des dizaines de milliers d’agriculteurs français ont été amenés à exprimer leur vision de l’avenir.



Une consultation en mode « citoyenne » pour partir de la parole des agriculteurs

À l’heure où se tient une mission d’information parlementaire sur les coopératives agricoles, il est primordial pour la coopération de proximité que sont les CUMA de donner à voir les principes, les valeurs et les atouts de leur modèle et de valoriser leur conduite de changement. Cette consultation s’avère donc être un véritable outil de poids et de transparence.