Le Congrès 2022 de la Mutualité Française dessine la protection sociale de demain

En interaction avec des personnalités du monde de la santé et de la sphère sociale, le mouvement mutualiste partagera, lors du 43ème Congrès de la Mutualité Française, des pistes de réflexion, des solutions et des bonnes pratiques, en vue de renforcer et pérenniser le système de protection sociale. Dans le cadre de conférences inspirantes, les intervenants proposeront aux congressistes des éclairages sur les enjeux de la santé environnementale, de la digitalisation du parcours de soins, de la transition démographique ainsi que sur l’évolution des modes d’entreprendre des acteurs mutualistes.

Comment garantir un système de protection sociale moderne, responsable, solidaire et durable, qui réponde aux aspirations de bien-être des Français, dans une société et un environnement en pleine mutation ? Cette question sera au centre des débats qui animeront le Congrès de la Mutualité Française, du 7 au 9 novembre prochain, au Parc Chanot à Marseille. Caisse de résonnance des travaux menés ces derniers mois par la Fédération, le Congrès ne manquera pas de s’ouvrir sur l’extérieur. En interaction avec des personnalités issues de la santé et de la protection sociale, des plénières et des conférences inspirantes feront émerger des réponses concrètes aux problématiques auxquelles le monde mutualiste fait face, dans un contexte de transitions écologique, démographique et numérique. Car si ces mutations accentuent parfois les inégalités sociales, territoriales et intergénérationnelles, elles font aussi émerger des opportunités pour les différents intervenants de l’écosystème de la protection sociale. Les mutualistes l’ont bien compris. En se structurant pour répondre à ces défis et en innovant au quotidien, ils contribuent constamment à renforcer et parfaire leur offre de couvertures sociales, de services, de soins et d’accompagnement.