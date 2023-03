La Mutualité Française forme ses premiers secouristes en santé mentale

Faire face à un individu qui s’étouffe, aider quelqu’un qui perd connaissance, s’occuper d’un blessé… Au cours de notre vie, nous sommes sensibilisés et apprenons tous les gestes de premiers secours. Mais, connaissez-vous les bons réflexes à adopter face à une personne en situation de difficulté psychique ? Bien consciente de l’importance de ce sujet, la Mutualité Française s’engage depuis plusieurs mois au côté de l’association PSSM France (Premiers Secours en Santé Mentale). Depuis le 30 janvier dernier, les premiers collaborateurs des Unions Régionales ont suivi une formation avec des instructeurs PSSM. Ils peuvent désormais répondre aux demandes et former, eux aussi, des salariés au sein des mutuelles.