La Mutualité Française accompagne les personnes sans domicile fixe avec le Samu Social de jour à Nice

Face au problème de l’accès aux droits et aux soins des personnes sans domicile fixe, la Mutualité Française a souhaité agir. En 1997, elle a créé le premier SAMU Social de jour en partenariat avec le CHU de Nice, le Centre Communal d’Action Sociale et le Centre de SOS Habitat et soins. Reportage sur le terrain.

A la tête du Samu Social de jour à Nice, Christelle Giuliani, coordinatrice du service qui, depuis 25 ans, a accompagné près de 15 000 personnes : “Personne ne veut s’occuper des sans-abris. Ils ne sont pas rentables, ils sont victimes d’une étiquette”. On la suit sur le terrain ainsi que Delphine, infirmière du SAMU Social de jour