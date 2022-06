Le 43ème Congrès de la Mutualité Française se tiendra à Marseille du 7 au 9 septembre 2022.

Intitulée "Mutualité : Territoires d’engagements pour l’entraide et les solidarités", ce congrès, placé sous le signe de l’innovation, mettra l’accent sur la recherche de solutions pour répondre aux transitions écologique, numérique et démographique qui bousculent notre société et notre modèle de protection sociale.

Le climat, un nouveau défi pour la protection sociale ? Patients et assurés, une relation transformée par le numérique ? Transition démographique : quel nouveau pacte intergénérationnel ? Quelles solutions pour une protection sociale durable ? Autant de réflexions qui seront proposées aux 2000 congressistes issus du secteur de la santé et de la protection sociale lors de plénières et conférences inspirantes.

De nombreux experts et personnalités du secteur de la santé et de la protection sociale seront présents, ainsi que des acteurs institutionnels au plan local comme au plan national et européen. Le président de la République et le ministre en charge de la Santé seront conviés à intervenir autour de l’ensemble des enjeux du secteur.

Un espace dédié du congrès, appelé « Forum » proposera une programmation riche autour de 4 thématiques :

S’engager pour la protection sociale et l’environnement

Accompagner tous les âges de la vie

Faciliter l’accès à la santé pour tous

Favoriser la transformation numérique

Le Forum, accessible au grand public, accueillera, outre des espaces d’échanges variés, en plénière et en petits groupes, la présence de stands d’entreprises, de start-ups, d’associations, de collectivités.

Informations pratiques

Ouverture de l’événement : mercredi 7 septembre à 9h00

Clôture de l’événement : vendredi 9 septembre à 12h30

Lieu : Parc Chanot à Marseille