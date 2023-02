La Machine à Projets revient en 2023 !

Publié le 28 février 2023

Vous portez un projet associatif et vous souhaitez être accompagné·e gratuitement dans son développement ? Vous êtes au bon endroit ! Animafac vous propose de rejoindre son programme d’accompagnement d’une durée de six mois à destination des porteurs et porteuses de projets associatifs . De Juin à Décembre 2023, intégrez une promotion d’associatives et d’associatifs engagé·e·s et bénéficiez d’un accompagnement collectif et d’un suivi personnalisé pour booster votre projet ! Comment se déroule (...)