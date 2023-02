Guide produire des petits fruits biologiques

Publié le 24 février 2023

Une nouvelle édition du guide technique fruits rouges, entièrement revue et augmentée, qui présente les principes généraux de la production des petits fruits en Agriculture Biologique jusqu’à leur transformation à la ferme. Des fiches techniques de conduite (caractéristiques, taille, fertilisation, gestion des maladies et ravageurs, récoltes, données économiques...) complètent ce guide pour les espèces principales (cassis, fraise, framboise, groseille, mûre, myrtille) et quelques espèces de (...)