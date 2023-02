La Fondation Macif et l’Avise lancent l’appel à projets 2023 du programme P’INS pour accompagner les porteurs de projets socialement innovants dans leur stratégie d’essaimage sur d’autres territoires

Publié le 28 février 2023

La Fondation MACIF et l’Avise lancent la 9ème édition de l’appel à projets P’INS, du 21 février au 21 mars 2023, pour accompagner et financer 6 à 8 nouvelles structures de l’ESS socialement innovantes dans leur stratégie d’essaimage sur d’autres territoires. La Fondation Macif et l’Avise sont deux acteurs engagés de longue date dans le changement d’échelle des innovations sociales. Fortes de leurs expériences et expertises, elles ont lancé en 2014 P’INS, un programme d’accompagnement des porteurs de (...)