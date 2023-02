Le Prix Fondation Cognacq-Jay met en évidence que la France a un incroyable talent

Publié le 27 février 2023

Le Prix Fondation Cognacq-Jay récompensera 10 nouveaux projets engagés et innovants, le 31 mars 2023 au CENTQUATRE-PARIS. L’innovation dans la lutte contre la précarité, l’isolement et les inégalités est au coeur des initiatives qui bénéficieront d’un prix d’une valeur de 15 000 euros (5 000 euros en numéraire et 10 000 euros investis dans un programme d’accompagnement en incubateur de 6 mois et un soutien personnalisé en communication) et du Prix Spécial du Public d’une dotation de 5 000 euros (...)