La Fondation Groupe Primonial lance un nouvel appel à projets dans l’Ouest de la France à destination d’associations dans les domaines de l’éducation, de l’insertion socio-professionnelle et de la santé mentale

Publié le 23 février 2023

Forte de ses précédents appels à projets en régions PACA en 2021, et Hauts-de-France et Normandie en 2022, la Fondation Groupe Primonial poursuit sa démarche territoriale et lance un nouvel appel à projets dans les régions Centre Val-de-Loire, Pays de la Loire et Bretagne. S’inscrivant dans les trois domaines d’action de la Fondation que sont l’éducation, l’insertion socio-professionnelle et la santé mentale, l’appel à projets permettra la sélection d’initiatives concrètes et innovantes répondant aux (...)