Mécénat de compétences : Le Groupe KLESIA s’engage

Publié le 1er mars 2023

KLESIA, entreprise à mission, met en place un mécénat de compétences à travers deux dispositifs - « Coup de pouce », pour les salariés en activité - et - « Transition Emploi / Retraite solidaire », pour les salariés à 6 mois de la retraite - afin de permettre aux collaborateurs qui le souhaitent de mettre bénévolement leurs compétences au service d’une association ou d’une organisation à but non lucratif agissant sur des causes soutenues par le Groupe. Christian de La Brélie, Directeur Général de KLESIA, (...)